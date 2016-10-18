В центре Москвы ограбили президента строительной компании

Из Porsche, принадлежащего президенту московской строительной компании, украли сумку, где находились документы и крупная сумма денег – 1 миллион 100 тысяч рублей. Инцидент произошел накануне вечером в центре столицы.



По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведутся поиски грабителя.

Несколько дней назад ограблению подвергся известный актер Александр Домогаров. Домушники вынесли из подмосковного коттеджа звезды несколько пар дорогих часов и драгоценности.

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