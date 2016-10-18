Дело генералов СКР: Захарченко может отправиться в психушку вслед за Максименко

Одного из высокопоставленных фигурантов дела о взяточничестве в СКР, руководителя управления собственной безопасности ведомства Михаила Максименко перевели из СИЗО «Лефортово» в психиатрическую больницу «Бутырки».

Это было сделано в целях обследования по просьбе Общественной наблюдательной комиссии Москвы, представители которой посетили генерала в СИЗО. Ева Меркачева была всерьез напугана состоянием Максименко, который буквально за несколько дней потерял в весе 15 кг, и сейчас плохо ходит и разговаривает, не смог даже писать.

Ранее другой фигурант дела генерал Следкома Денис Никандров заявил ОНК о применении ФСБ психотропов в отношении своего коллеги Михаила Максименко. По его словам, По признанию Никандрова, несколько недель назад Максименко забирали в ФСБ, после чего он никого не узнавал и даже не помнил собственного имени. При этом он добавил, что против него самого такие средства «пока» не применялись.

Теперь же замглавы ОНК Ева Меркачева отмечает, что аналогичные симптомы стали проявляться и у бывшего замначальника Главного управления экономической безопасности МВД России Дмитрия Захарченко. А потому не исключено, что ему тоже может потребоваться обследование в психушке.

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