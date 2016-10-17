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Женщину будут судить за то, что прятала от судебных приставов имущество

17 октября 2016, 17:40 [ «АН-Вятка» ]

Женщину будут судить за то, что прятала от судебных приставов имущество
Фото pixabay.com

Ранее эта женщина была осуждена за кражу имущества. Также она, согласно решению суда, должна была возместить причиненный ущерб в размере 23 тысячи рублей, но делать это жительница Слободского не спешила.

Из-за этого у 35-летней женщины была арестована большая часть бытовой техники — мультиварка, стиральная машина, водонагреватель и телевизор. Больше года судебные приставы пытались попасть к этой жительнице Слободского, чтобы забрать имущество на реализацию. Но женщина в дом их не пускала.

Только в августе этого года судебным приставам удалось попасть в помещение. Но бытовой техники на месте не оказалось — как выяснилось позже, женщина спрятала все арестованное имущество в кладовке.

За незаконные действия в отношении имущества, подлежащее аресту и конфискации, жительницу Слободского будут судить. Ей грозит наказание до 2-х лет лишения свободы.

 

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