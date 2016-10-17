Ранее эта женщина была осуждена за кражу имущества. Также она, согласно решению суда, должна была возместить причиненный ущерб в размере 23 тысячи рублей, но делать это жительница Слободского не спешила.

Из-за этого у 35-летней женщины была арестована большая часть бытовой техники — мультиварка, стиральная машина, водонагреватель и телевизор. Больше года судебные приставы пытались попасть к этой жительнице Слободского, чтобы забрать имущество на реализацию. Но женщина в дом их не пускала.

Только в августе этого года судебным приставам удалось попасть в помещение. Но бытовой техники на месте не оказалось — как выяснилось позже, женщина спрятала все арестованное имущество в кладовке.

За незаконные действия в отношении имущества, подлежащее аресту и конфискации, жительницу Слободского будут судить. Ей грозит наказание до 2-х лет лишения свободы.

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