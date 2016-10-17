Верх цинизма и бездушия
17 октября 2016, 15:53 [ «АН-онлайн» ]
7 сентября на 19 км трассы «Совхоз Начикинский – п. Усть-Большерецк» произошло ДТП: 46-летний житель Петропавловска-Камчатского, управляя автомобилем «ToyotaHiluxSurf», не справился с управлением и совершил съезд в кювет. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, двое его пассажиров с серьезными травмами оказались запертыми в салоне.
В это время около места аварии остановилась машина. Подошедший к джипу мужчина видел, что внутри находятся пострадавшие, однако не стал оказывать им помощь и вызывать спецслужбы. Вместо этого он украл из салона ноутбук, два жестких диска и портмоне с 40 тысячами рублей и банковскими картами, а затем скрылся.
Один из пострадавших в аварии рассказал полицейским о краже, после чего сотрудники уголовного розыска приступили к поискам подозреваемого.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника задержали. Им оказался 34-летний неработающий житель Вилючинска. Полицейские изъяли у него похищенное имущество. Общая сумма ущерба составила 213 тысяч рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). По информации пресс-службы УМВД России по Камчатскому краю, расследование продолжается.
по сообщению портала "ПОЛУОСТРОВ КАМЧАТКА" 17.10.16