Проводник насадил на шампур пассажира поезда
17 октября 2016, 15:39 [ «АН-онлайн» ]
За убийство пассажира поезда «Новосибирск – Алматы» проводник получил восемь лет колонии.
Инцидент произошел в поезде № 301 «Новосибирск-Алматы», во время следования по перегону ст. Топчиха – ст. Алейская Западно-Сибирской железной дороги (Алтайский край).
Гражданин Казахстана, работавший проводником пассажирского прицепного плацкартного вагона № 19, во время следования поезда повздорил с одним из пассажиров. Словесная перепалка обернулась преступлением. «Во время ссоры в рабочем тамбуре проводник нанес ему удар шампуром в грудную клетку». – сообщает подробности Западно-Сибирская Транспортная прокуратура. Проткнутый пассажир от полученной травмы скончался.
Расследовав все обстоятельства дела, мужчина был признан виновным ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Суд приговорил проводника к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
по сообщению портала "НДН.ИНФО" 14.10.16