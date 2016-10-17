В поселке Опарино Кировской области задержан 22-летний молодой человек, который умудрился ночью вытащить деньги прямо из-под спящей пенсионерки. Обратившаяся в полицию женщина пожаловалась, что у нее пропали сбережения.

79-летняя женщина прятала свои деньги под матрас, на котором она каждую ночь спала, и была уверена, что никто не знает о ее «заначке». В прошедшую пятницу она обнаружила, что денег нет. Пенсионерка не смогла назвать точную дату пропажи, так как не каждый день туда заглядывала.

Несмотря на этот факт, сотрудникам правоохранительных органов довольно быстро удалось установить вора. Им оказался 22-летний молодой человек. Он рассказал, что ночью проник в дом женщины и вытащил деньги, пока хозяйка дома мирно спала. Затем он также бесшумно удалился.

Ведется следствие.

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