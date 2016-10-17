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Суровые курские рыбаки получили по заслугам

17 октября 2016, 15:13 [ «АН-онлайн» ]

Суровые курские рыбаки получили по заслугам
globallookpress.com

В Курском районе рыбалка закончилась настоящим боевиком с дракой и погоней. Произошло все еще в августе 2014 года, но виновники были осуждены буквально на днях.

Как сообщает заместитель прокурора Курского района Кирилл Паньков, поздним вечером 14 августа 2014 года 40-летний и 36-летний жители Курской области приехали на пруд, расположенный в с. Виногробль Курского района на рыбалку. Когда друзья расставляли рыболовные снасти, к ним подъехал автомобиль «Нива», его водитель представился директором рыбного хозяйства и пояснил рыбкам, что они находятся на арендуемом пруду, где ловля рыбы запрещена. Между мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку.

Рыбаки вытолкнули директора рыбхоза из-за руля, связали ему руки за спиной футболкой, нанесли несколько ударов, отобрали газовый пистолет, который находился у потерпевшего при себе. После этого рыбаки усадили мужчину на переднее сиденье его же автомобиля. Один из злоумышленников сел за руль, а второй - на заднее сиденье, чтобы удерживать за руки потерпевшего. На голову ему набросили куртку. По пути в сторону Золотухинского района преступники постоянно угрожали физической расправой.

Но как только скорость автомобиля снизилась, потерпевшему удалось освободиться от захвата и выпрыгнуть из автомобиля. Сорвав с головы куртку, бросился бежать, но преследователи его вскоре догнали. Однако директору рыбхоза удалось отбиться от еще одного нападения с помощью палки и убежать.

продолжение материала на портале "КУРСК СИТИ" 12.10.16

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