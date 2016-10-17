Экс-начальник УФМС по Челябинской области умер в СИЗО

VI Международный форум «Россия – спортивная держава» завершил свою работу |Человеческие кости нашли в заброшенном пионерлагере |МИД: угрозы США о новых санкциях без ответа не останутся |Бурзиев: На ЧЕ по ММА Россия может рассчитывать на «золото» в каждом весе |Житель Подмосковья угнал из гаража гидроцикл |Турникет московского метро зажал голову ребенку |Первые пошли. Остальным готовиться! |Российский посол назвал «наглой ложью» британские обвинения по Сирии |Пожар вспыхнул в одной из детских поликлиник Челябинска |В Москве ограбили дом вице-президента компании МТС |Абдурахимов встретится с Льюисом на UFC Fight Night 102 |Житель Подмосковья едва не сгорел из-за Samsung Galaxy |В Москве девушку изнасиловал мужчина в форме сотрудника полиции |В Новой Москве рядом с жилым домом расстреляли человека |Труп женщины нашли в фургоне для доставки мебели в Москве |Совет Евросоюза: Антироссийские санкции бессмысленны |Под Екатеринбургом грузовик протаранил дом, пять человек погибли |В Таиланде слоненок спас тонущего дрессировщика |Париж протестует против однополых браков |Когда Путин говорил о разведке США, в комнате погас свет (ВИДЕО) |Боксер Руслан Чагаев объявил о своем уходе из большого спорта |Путин рассказал, в каком случае состоится встреча в "нормандском формате" по Украине |В Зеленограде агрессивный пациент напал на фельдшера скорой |Путин: Вы все - объекты разработок спецслужб! |Футбольные фанаты устроили беспорядки после матча “Динамо”-”Факел” |На саммите БРИКС приняли итоговую декларацию |Владимир Путин - Западу про отмену контрсанкций: Фиг им! |Путин про угрозу кибератак: видимо, США немного нервничают |Россиянку задержали в аэропорту Афин с нелегальными 2,3 млн евро |В Перми мужчина напал на посетителя кафе с ножом