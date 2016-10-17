Экс-начальник УФМС по Челябинской области умер в СИЗО
17 октября 2016, 15:00 [ «АН-онлайн» ]
В Челябинском СИЗО умер заключенный, ведется проверка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.
В заявлении говорится, что следственные органы начали проверку по факту смерти заключенного в СИЗО №1 в Челябинске. В частности, тело 48-летнего арестанта обнаружили накануне вечером, 16 октября, в камере изолятора. Им оказался бывший начальник УФМС по Челябинской области Сергей Рязанов, обвиняемый в получении взятки,
По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Кроме этого, признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле заключенного не было обнаружено. Сейчас следствие проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, Рязанов был заключен под стражу 24 апреля 2014 года. Он обвинялся в получении взятки в размере более 135 тысяч рублей за оказание услуги, входящей в его компетенцию. Полковник был задержан с поличным сотрудниками ФСБ. Следствие инкриминировало Рязанову 10 преступных эпизодов.
по сообщению портала "ВЕСТИ УРАЛА" 17.10.16