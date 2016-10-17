250 томов о банковских махинациях

По данным газеты «Коммерсант», МВД завершило расследование уголовного дела в отношении преступной группы, участники которой, переходя из банка в банк, совершали крупные хищения. МВД занималось расследованием этого дела около года, и теперь оно насчитывает 250 томов.

250 томов о хищениях в банках. Когда ЦБ начал расчистку банковского сектора, многие удивлялись, но поддерживали, кто-то считал, что регулятор придирается. Но чем дальше в лес – тем страшней. Многие удивляются, а откуда, собственно, взялись все эти токсичные банки? Мол, кто выдавал им лицензии. Обратимся к истории. Либерализация банковской системы началась в далеком 1987 году. Сначала банки стали образовываться вокруг предприятий и индустрий. Это и Промстройбанк и Жилсоцбанк и другие. И обслуживали, собственно, интересы отдельных отраслей. Это были государственные структуры, а вот частники вышли на рынок в лихие 90-е. всего за несколько лет, с 1990 по 1997 г.г., количество банков увеличилось с 350 до ….2500! Многие помнят Менатеп, Инкомбанк, СБС-Агро. Где они все теперь? Что дает исторический экскурс на сегодняшний день? В первую очередь, понимание того, что среди тех, кто начал в году этак в 1992 есть и надежные структуры, и те, кто сохранил в себе черты тех далеких опасных времен.

Не надо быть экспертом, чтобы на фоне отзыва лицензий у банков из первой сотни, которую в народе принято считать понадежней, задуматься о том, насколько кровные в сохранности. Свежий пример – Росинтербанк, который недавно почил в бозе, а теперь эксперты разбираются – были там «тетрадки» или нет. Кстати, это новая фишка жадных банкиров – забалансовые счета. Приносишь в банк сбережения, оформляют договор, а кассовые документы не проводят. К операционисту в программу-то не заглянешь. Банк лопается, а на выходе «ноль» - в системе проводки не было.

Вопросы к происходящему в банковском секторе, мягко говоря, накопились.

Удивительно, когда фактически каждый день новости о санациях и ужесточении госрегулирования, а банкиры все же находят лазейки. Так, например, сингапурский Falcon Bank – лишившийся лицензии в этой стране. Газета «Ведомости» пишет: «На российском банковском рынке Falcon также известен. Самая востребованная услуга для российских банков – фидуциарные сделки, говорит топ-менеджер банка из топ-100. Это подтверждает один из банкиров, чей банк проводил подобные сделки с Falcon: «Банк перечисляет в Falcon средства, а тот под залог этих денег выдает кредиты связанным с ним или его собственниками компаниям». Так называемые фидуциарные сделки тема для российских воротил не новая. «Отзывы лицензий у банков в последние годы показывают: многие из них грешили выводом средств за рубеж перед отзывом лицензии,— приводит слова главбуха банка из топ-20 газета «Коммерсант». В российской практике встречались примеры так называемых трансграничных фидуциарных сделок с зарубежными банками из европейских юрисдикций. Это наводит на мысль внимательнее посмотреть на банки, имеющие интересы в других странах.

На наш взгляд, некоторые из них своими действиями способствуют возникновению подобного рода подозрений. Так М2М Private Bank (100% учредитель Азиатско-Тихоокеанский банк), финансовый результат которого, размещенный на популярном сервисе Куап.ру, похож на тахикардию, а СМИ сообщают удивительные истории. Например, по сообщениям «Комсомолки», один из клиентов М2М, москвич, утверждает, что банк тайно продал его квартиру за долги, о которых он ничего не знал.

Хотя его учредитель Азиатско-Тихоокеанский банк выглядит гораздо предпочтительнее. Так, например АиФ пишет о том, что в последнее время банку удалось выйти из убытков. «В то же время если сравнивать ситуацию по банку на сентябрь 2014 и сентябрь 2016, то по нему будут заметны неблагоприятные изменения, характерные для банковской отрасли РФ в целом», - приводит газета слова финансового эксперта Натальи Смирновой.

Удивляться особенно нечему, что на дворе кризис все знают и без экспертов, - размышляют эксперты издания. В то же время в такие времена, когда на всех смотришь с недоверием, каждому клиенту хочется все-таки быть уверенным, что эти самые неблагоприятные изменения преодолены. Эксперт в том же материале отмечает: «Просрочка по кредитному портфелю за 2 года возросла на 170% по сравнению с уровнем на сентябрь 2014».

А вот авторитетное международное агентство Fitch дает АТБ не очень приятную оценку: «По нашим оценкам, текущий запас капитала (без учета потенциальной будущей прибыли) у 41 банка выборки (без учета банков, которые уже нарушают нормативы, находятся в процессе оздоровления или не раскрывают показатели капитализации) является достаточным, чтобы покрыть потенциальные потери по кредитам на уровне менее 5% кредитов, а 5 банков могли абсорбировать менее 1%. Эти пять банков – (…) Азиатско-Тихоокеанский Банк.

Рядовой клиент, как правило, не обращает внимание на прибыль банка. Лишь бы деньги были целы, лишнего не начисляли и процент по вкладам повыше. Насколько клиенты АТБ могут быть именно в этом уверены? Нам остается пожелать удачи банку АТБ и его клиентам.

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