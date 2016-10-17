Житель Челябинской области порезал жену и сжег дом с сыном

Сжег дом вместе с годовалым сыном и повесился в соседнем дворе житель города Троицка Челябинской области после ссоры с женой. Она сумела спастись со старшими детьми, получив несколько ударов ножом.

Следственное управление СКР по региону выясняет все обстоятельства произошедшего. Пока известно, что мужчина, недавно вернувшийся из мест лишения свободы, во время скандала был пьян. Ссора переросла в драку и поножовщину. Супруг вытолкал женщину из дома со старшими детьми и поджег газовый баллон. Младший сын остался в помещении и погиб: его тело позже нашли пожарные. Видимо, внезапно осознав содеянное, дебошир удавился на заборе соседнего двора.

Аналогичная трагедия случилась в июне в Астраханской области. Правда, там дети лишились обоих родителей.

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