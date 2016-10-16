В Дербенте объявлен режим КТО

В Дербенте (Республика Дагестан) объявлен режим контртеррористической операции (КТО). В оперативном штабе по республике сообщают, что режим КТО ввели в пределах административных границ города в 20.00 мск.

Сообщается, что в районе Дербента силовики ведут поиск боевиков и их пособников, передает «Росбалт». Есть информация, что в ходе спецоперации уничтожено два боевика, - их личности в настоящее время устанавливаются.

Ранее, 13 октября, в Шамильском районе Дагестана также действовал режим контртеррористической операции. Тогда силовики занимались розыском участников незаконных вооруженных формирований.