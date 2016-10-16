В Петербурге в квартире боксёра нашли мёртвого мужчину

Сотрудники петербургской полиции приступили к расследованию обстоятельств смерти уроженца Махачкалы, тело которого было найдено в квартире, где проживает боксер из Дагестана и безработный ростовчанин.

Как следует из показаний, 23-летний молодой человек пришел в гости к 19-летнему дагестанцу и 29-летнему ростовчанину в квартиру, которую они вместе снимают. На следующий день приятели обнаружили его сидящим за столом с откинутой на спинку стула головой. Чтобы привести его в сознание, они оттащили гостя в ванную, а затем перенесли на кровать и сделали искусственное дыхание. Когда все предпринятые меры оказались бесполезны, приятели вызвали скорую помощь. Однако приехавшие медики констатировали смерть молодого человека.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают подробности произошедшего. Эксперты обнаружили на шее погибшего гематомы, происхождение которых ростовчанин и дагестанец не смогли объяснить.

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