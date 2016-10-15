В Смоленске воспитатель детсада пытала подопечных хлоркой

В ОМВД России по Смоленскому расследуют шокирующее преступление. Воспитательница местного детсада вела себя как фашист: избивала подопечных, ставила их в угол на каменный пол в одном нижнем белье…

Было у Аркадьевны (так все звали воспитательницу) и любимое издевательство: она заливала кипятком хлорку, насыпанную в канализацию, а дети в это время сидели на горшках и дышали парами…

О воспитателе-фашисте в полицию сообщила одна из родительниц, когда ее маленький сын начал говорить. Следствие выяснило, что ребенка регулярно избивала воспитательница детского сада, местная жительница1975 года рождения. Следствие продолжает свою работу, воспитательница уволена из детсада и вскоре предстанет перед судом, - ей грозит до трех лет тюрьмы.