Российские пограничники задержали в российских водах рыболовное судно КНДР

В Японском море при задержании северокорейского рыбопромыслового судна в Японском море был ранен один российский пограничник и девять человек – из команды корабля судна-нарушителя, передают РИА Новости.

Пресс-служба ФСБ России сообщает, что один из раненых нарушителей скончался. Северокорейское судно было задержано в российских водах. Как и полагается по уставу, вначале пограничники провели предупредительную стрельбу вверх, поскольку команда нарушителей вела себя крайне агрессивно. И так как даже после предупредительной стрельбы команда судна-нарушителя сдаваться не пожелала, по ним был открыт огонь на поражение. Нарушители ранили одного из пограничников, члена осмотровой группы, - он получил ранение головы.

Сообщается, что инцидент произошел накануне, 14 октября в 22.20 мск. Промысловое судно КНДР "Дае янг 10" находилось в исключительной экономической зоне (российские воды) в Японском море, когда пограничный сторожевой корабль его остановил для проведения осмотра.

Экипаж корейского судна состоял из 48 граждан КНДР.

Осмотровая группа российских погранвойск обнаружила на борту "Дае янг 10" незаконно добытые водные биоресурсы.

Генеральное Консульство КНДР во Владивостоке проинформировано о произошедшем.