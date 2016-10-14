Полиция провела обыск в интернет-магазине электронных книг «ЛитРес»

Сотрудники полиции изымали документы, которые имеют отношение к уголовному делу главы Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максима Рябыко и могут доказать факт отношений между компаниями.

Сообщается, что под выемку попал договор цессии между «ЛитРесом» и АЗАПИ, по которому был уступлен безнадежный долг компании «Бук Бейкер», которая была связана с компанией «Аймобилко» Николая Белоусова, в размере около 4,5 миллиона рублей.

Документация изымалась в кабинете гендиректора, поэтому на работоспособности компании обыск не сказался.

Напомним, 6 октября Рябыко и Щербаков («ЛитРес») были задержаны после получения пяти миллионов рублей от Белоусова.