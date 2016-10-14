Из магазина оружия неизвестные похитили около 200 единиц огнестрельного оружия, - полиция штата Южная Каролина (США) ищет грабителей, которым и ураган «Мэттью» не помешал совершить преступление.

Чтобы ускорить поиски грабителей, власти штата предложили вознаграждение в 20 тысяч долларов тому, кто располагает информацией, которая поможет в поимке преступников, передают РИА Новости.

Ограбление произошло, когда продавец магазина попытался выйти и оценить ущерб от упавшего на витрину дерева, а когда вернулся, обнаружил ущерб изнутри: взломанную дверь и обчищенную оружейную комнату. Из-за урагана электричество в торговой точке не работало, как и камеры видеонаблюдения, что, видимо, и учли грабители.

Напомним, ураган "Мэттью" был самым мощным в Атлантике с 2007 года.