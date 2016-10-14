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В Кирово-Чепецке обокрали дом престарелых

14 октября 2016, 16:11 [ «АН-Вятка» ]

В Кирово-Чепецке обокрали дом престарелых
Фото pixabay.com

А точнее одного из его жителей. В полицию обратился пенсионер, который рассказал, что у него украли «заначку». Свои сбережения мужчина хранил под матрасом, и был уверен, что о тайном месте никто не знает. 

После проведенного расследования выяснилось, что деньги украл один из бывших сотрудников дома престарелых. 51-летний мужчина (кстати, уже имевший судимости) ранее подрабатывал в этом соцучреждении. 

В день пропажи мужчина пришел в гости к 67-летнему пенсионеру и попросил денег в долг. Но постоялец дома престарелых отказался. Тогда разозленный и раздосадованный мужчина нашел под матрасом деньги и забрал их. Пенсионер помешать ему не смог.

Когда бывшего сотрудника дома престарелых задержали, наличность он уже потратил на еду и выпивку.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ст. 161 «Грабеж».

 

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