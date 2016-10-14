Вор проник в дом, воспользовавшись ключом, оставленным в условленном месте

На днях в оричевское отделение полиции обратилась пострадавшая, у которой обокрали дом. Женщина живет в одном из удаленных поселков. Вернувшись домой, она недосчиталась имущества на 45 тысяч рублей.

У нее украли спининг, два мобильника и золотое украшение. В процессе следствия выяснилось, что женщина оставляла ключ от дома в установленном месте. Ей казалось, что никто об этом не знает.

Но, видимо, все тайное со временем становится явным. Местный 41-летний бомж узнал, где находится ключ, и в отсутствие хозяйки вынес из ее дома все самое ценное.

К счастью, часть украденного удалось вернуть. Полицейские подозревают, что этот мужчина уже не в первый раз обворовывает жилье. Сейчас устанавливается причастность к другим кражам.

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