Женщину и ее сожителя обвиняют в жестоком убийстве семилетнего мальчика

В Саратове в одном из частных домов было обнаружено тело семилетнего ребенка со следами насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления были задержаны его мать и отчим.

В ходе расследования выяснилось, что женщина, уроженка Ростовской области, переехала в Саратов вместе с сыном. Здесь он познакомилась с 21-летним местным жителем и стала проживать с ним в одном доме. По версии следствия, отчим относился к ребенку очень плохо, постоянно избивал всем, что подвернется под руку - проводом от ноутбука, ремнем, подлокотником кресла или просто кулаками. Женщина не только допускала такое обращение с сыном, но и сама его била. Побои и издевательства в конце концов привели к гибели мальчика.

Теперь молодой человек и его сожительница предстанут перед судом по обвинению в истязании ребенка и его убийстве. Женщине грозит до семи лет тюремного заключения, ее любовнику - пожизненный срок.

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