Жители Мордовии требуют пожизненного срока для 23-летнего создателя финансовой пирамиды

Жители Мордовии, обманутые 23-летним молодым человеком из Чебоксар, потребовали для него пожизненного заключения. Именно так они заявляли в суде.

Молодой человек, купивший фирму у ее учредителей, тут же развернул бурную деятельность по созданию финансовой пирамиды. Он открыл несколько офисов, поднял процентную ставку, но потом, собрав у местных жителей деньги, сбежал в Москву.

Неизвестно, сколько бы длились поиски, если бы незадачливого мошенника не потянуло проведать родных в Чебоксарах. Здесь он и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Однако несмотря на требования обманутых граждан, молодому человеку в случае доказательства вины грозит срок до десяти лет. Сам же он заявляет, что после выхода из тюрьмы намеревается работать, чтобы отдать все полученные незаконным путем средства.

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