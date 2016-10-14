В Кемеровской области женщина убила топором любовника за просьбу об оральных ласках

Жительница Кемеровской области получила шесть лет колонии за убийство по неосторожности, после того, как попыталась проучить своего любовника за возмутившую ее просьбу об оральном сексе.

По заявлению осужденной женщины, ее возмутила просьба любовника заняться с ним оральным сексом. Чтобы показать всю силу своего негодования и обиды, оскорбленная предложением женщина решила причинить мужчине физическую боль. Подвернувшийся под руку топор показался подходящим средством. Женщина ударила любовника обухом по голове, но не рассчитала силу удара. Мужчина скончался от кровоизлияния в мозг до приезда скорой помощи.

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