Третий подозреваемый в убийстве оренбургского полицейского пришел с повинной

Третий вероятный участник убийства полицейского, совершенного в городе Оренбурге, сдался сотрудникам правоохранительных органов. Ранее явку с повинной написали еще двое подозреваемых.

Оренбургский оперативник был убит при исполнении служебных обязанностей одним из подозреваемых, которых полицейский преследовал в связи с подозрением в угоне автомобиля Mercedes. В процессе погони злоумышленник напал на сотрудника полиции с ножом и нанес ему несколько смертельных ранений.

В ходе следствия было установлено, что к преступлению причастны четверо безработных. Один из них был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Еще двое явились в отделение полиции самостоятельно.

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