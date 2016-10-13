Ворованные Porsche подвесили на канатах в вагоне

На границе России и Латвии таможенники обнаружили сразу четыре автомобиля Porsche. Их пытались провезти контрабандой под видом бытовой химии. Внедорожники нашли внутри вагона, наполненного чистящими средствами.

Внешняя часть крытого вагона была заполнена упаковками чистящих средств, за ними строительные блоки на европалетах, а за ними подвешенные на канатах внедорожники Porsche Cayenne. Автомобили были частично разобраны, у них сняли колеса, часть деталей кузова и салона. Предположительно это сделали для того, чтобы скрыть факт их кражи.

Все автомобили оказались не новыми. Несмотря на «подготовку», одну из машин опознал Интерпол. Она была угнана ранее в Евросоюзе. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.1 КоАП «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств международной перевозки».

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