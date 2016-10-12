Никите Белых вернули всё имущество и оставили его в СИЗО

Мосгорсуд удовлетворил жалобу адвокатов экс-губернатора кировской области Никиты Белых. Суд постановил вернуть арестованное имущество обвиняемому во взятке бывшему чиновнику, но оставил под арестом его самого.

12 октября Мосгорсуд отменил решение районного суда об обеспечительном аресте имущества Никиты Белых и его супруги. Таким образом была удовлетворена жалоба адвокатов экс-губернатора. Решение Басманного суда отменено, и дело будет пересмотрено в том же суде, но в новом составе.

Сам обвиняемый утверждает, что все арестованное имущество было получено честным путем, а часть объектов недвижимости была передана по брачному договору бывшей супруге Белых при разводе. Следствие считает, что арест имущества был обоснован.

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