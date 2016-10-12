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В Новосибирске появился драчун с кирпичом

12 октября 2016, 17:19 [ «АН-Новосибирск» ]

В Новосибирске появился драчун с кирпичом
globallookpress.com

В Новосибирске мужчина избрал необычный способ нападения: он ударил жертву кирпичом по голове и убежал. Собственно, «кирпичный маньяк» не долго орудовал: полицейские его задержали по горячим следам.

Сообщение о необычном нападении в новосибирскую полицию поступило от очевидца, который увидел, что возле дома № 200 на ул. Титова (Ленинский район Новосибирска) один мужчина ударил другого по голове кирпичом и убежал. Странен был не только способ нападения, но и мотив: драчун не пытался жертву ни убить, ни ограбить, а просто ударил и убежал, передает НГС.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что нападающий с кирпичом был задержан нарядом полиции и доставлен в участок, где выясняются мотивы нападения и расследуются все обстоятельства инцидента. Как чувствует себя жертва нападения, не сообщается.

 

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