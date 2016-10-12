В Петербурге мужчина избил полицейского, отстаивая свое право видеться с дочерью

В Санкт-Петербурге 59-летний отец девочки не пожелал отдавать ребенка представителям опеки и напал с кулаками на полицейского. Девочку забрали, а за побитого полицейского отцу придется ответить перед судом.

Инцидент произошел в Невском районе культурной столицы России. В пресс-службе ГУ МВД РФ по СПб и ЛО сообщили, что инспектор по делам несовершеннолетних совместно с представителями органов опеки и попечительства пришли в квартиру, где жил 59-летний мужчина с 6-летней дочерью, девочку должны были забрать и передать матери. Однако отец не захотел добровольно расставаться со своим чадом и напал с кулаками на стража порядка. Полицейский получил телесные повреждения, прежде чем отца скрутили другие полицейские, передает «Росбалт». Сообщается, что материалы дела переданы в Следственный комитет.