В Москве 18-летний парень притворился покупателем и угнал BMW

Юный угонщик задержан, это уроженец Владимирской области. Полиция считает парня виновным в угоне автомобиля ценою в 1,35 млн. рублей. По версии следствия, парень под видом покупателя просто сел в авто и уехал.

Заявление об угоне в полицию подал 27-летний москвич. Как пояснил владелец иномарки, он в интернете разместил объявление о продаже своего автомобиля. Ему позвонил клиент, договорились встретиться в 3-м Угрешском проезде. А на встрече «покупатель» сел в автомобиль и просто уехал.

Угонщика задержали уже в Московской области и конфисковали автомобиль. В полиции заявляют, что автомобиль стоит 1 млн. 350 тыс. рублей, то есть материальный ущерб серьезный. 18-летнему угонщику предстоит ответить перед законом по статье «Грабеж», передает «Росбалт».