Врач заработал коллекцию иномарок на поддельных документах

«Рендж-ровер», «Мерседес-МЛ», «Инфинити», «Мазда-3» и «Форд» одном гараже. Такую интересную коллекцию в реальности увидели следователи, занимаясь заявлением о подделке диагнозов врачом в Петербурге.

Кроме того, в арендуемой за 500 тысяч рублей в год квартире неприметного до сих пор врача-автолюбителя обнаружили более 30 печатей различного образца. Сам он был арестован сотрудниками СК РФ вскоре после заявления одного из граждан о том, что у последнего пытаются отобрать квартиру на основании поддельных документов. По версии следствия, нарколог городской поликлиники 91 Егор Ермишин вносил в медицинские карты пациентов диагнозы о несуществующих психических расстройствах, в результате чего последние лишались права наследования.

Одной из причин подозрений стало также выступление Ермишина в качестве эксперта в суде, будто он обследовал завещателей в тот год, когда сам ещё не работал в поликлинике. Кроме того было установлено отсутствие номеров медкарты амбулаторного больного и оригиналов экспертных заключений. Похоже, медику-бизнесмену долго не придётся пользоваться своим автопарком.

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