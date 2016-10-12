Больше двух лет реального тюремного заключения требует прокурор для сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова, причастного к гонкам на джипе без номеров от полиции, видео которых появилось в интернете.

В мае пользователей сети взбудоражил видеоролик, на котором трое молодых людей на Mercedes-Benz G63 AMG нарушали правила дорожного движения, а затем пытались скрыться от ГИБДД, опять же с многочисленными нарушениями. Тогда они были приговорены за это к 15 суткам ареста, но теперь предстали перед судом по обвинениям «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти». Причём, отличился в оскорбительных замечаниях в адрес полицейских именно Шамсуаров, подстрекавший водителя тормозить и совершать иные маневры, подвергая опасности здоровье инспекторов.

Тем не менее, защита заявляет о неправомерности обвинений, поскольку Шамсуаров находился на заднем сидении автомобиля и физически не мог воздействовать на управление им.

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