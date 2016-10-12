Жителя Кикнурского района оштрафовали за торговлю поддельной водкой

Следствием было установлено, что 54-летний житель Тырышкино купил спиртосодержащую жидкость и решил ее выдать за алкогольный напиток. Он разлил отраву по бутылкам из-под водки объемом 0,5 и начал торговлю.

Первую бутылку он продал своему односельчанину за 200 рублей. Надо сказать, что употребление этой спиртосодержащей жидкости было небезопасно для жизни и здоровья человека. С большой вероятностью у выпившего появились бы признаки острого отравления, была нарушена работа центральной нервной и дыхательной системы, печени, почек и глаз.

Вскоре продавца поддельной водки задержали. В виду того, что он раскаялся и дал признательные показания, Санчурский районный суд приговорил его к штрафу в 30 тысяч рублей.

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