Уголовное дело за фальсификацию итогов выборов грозит нижегородцам

Возбуждено уголовное дело по факту фальсификации итогов выборов в Госдуму 18 сентября на участке 2211 в Нижнем Новгороде. Видео происходившего с камеры наблюдения появилось в интернете уже на следующий день.

По сообщению областного следственного управления СК, дело заведено по статьям о фальсификации итогов голосования и избирательных документов, однако обвинение пока никому не предъявлено, хотя личности участниц вброса на видеозаписи вполне узнаваемы. И это не единственное скандальное подтверждение вброса такого рода, опубликованное после 18 сентября.

Ранее Центризбирком объявил недействительными результаты голосования на этом нижегородском избирательном участке. В СМИ звучала информация об отмене результатов выборов, как минимум, на четырёх УИКах страны. Правда, некоторые сообщения и яркие видеосвидетельства фальсификаций глава ЦИК Элла Памфилова назвала сомнительными и похожими на инсценировку.

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