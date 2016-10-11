Накануне зампред столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева побеседовала с гражданской женой экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, в квартире родственницы которого нашли 8,5 миллиардов в разной валюте.

Борец с коррупцией своей вины не признал, но и объяснить происхождение денег не смог. Официально ему пока вменяют получение взятки в 7 миллионов рублей. Начальник управления «Т» антикоррупционного главка уверен, что дело против него сфабриковано.

Гражданская жена Захарченко утверждает, что у экс-полковника никак не могло быть тех миллиардов, которые ему приписывают. По ее словам, они всегда жили по средствам, без излишеств, хотя и зарабатывали неплохо – она получала триста тысяч рублей в месяц, да еще муж около двух миллионов в год. О золотых часах и ручках не могло быть и речи. Квартира, в которой нашли огромные деньги, принадлежала сводной сестре Дмитрия, с которой он даже не общался.



