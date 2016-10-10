Разбойника, что грабил автозаправки в Новосибирске, задержали Тюменские и омские полицейские. Задержанному 45 лет, при себе он имел автомат Калашникова. На счету разбойника, как минимум, шесть нападений.

Задержание произошло 6 октября, но известно о нем стало только сейчас, когда бандита этапировали в Омск и избрали мерой пресечения заключение под стражу, передает «НГС».

Сообщается, что задержали преступника на 241-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск, когда он готовился к очередному налету. Разбойник уже признался в шести нападениях на АЗС, два из которых произошли в Новосибирске, а другие - в Омске, Барнауле и Уфе.

Действовал преступник с середины июля по конец сентября. На дело бандит выходил в специальном костюме, надевал маску и вооружался автоматом Калашникова, который переделан под стрельбу холостыми патронами.

Преступнику удавалось похитить от 1 тыс. до 40 тыс. руб. Ведется расследование, возбуждено уголовное дело.