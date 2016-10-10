Оперативники СБУ изъяли у нелегалов 35 килограммов янтаря

Служба безопасности Украины (СБУ) провела операцию по поимке нелегальных скупщиков. Арестовано три человека, при которых находились пакеты с янтарем-сырцом общей массой порядка 35 килограммов.

Сообщается, что сотрудники СБУ остановили легковушку со скупщиками в Корецком районе Ровенской области (Украина), передает РИА Новости. Контрабандисты пытались скрыться и выбросить спортивную сумку с "солнечным камнем", но это им не удалось. Изъято 11 пакетов с янтарем крупных фракций. Сами задержанные говорят, что приобрели янтарь у нелегальных копателей в Сарненском районе Ровенской области и планировали через Киев переправить камни в одну из стран Ближнего Востока. Приблизительная стоимость изъятого - около 19 тысяч долларов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем".

Минувшим летом президент Украины Петр Порошенко требовал от правоохранительных органов разобраться с нелегальной добычей янтаря, но все попытки пресечь незаконную добычу к серьезным результатам не пока привели. Вмешательство полиции в бизнес добытчиков янтаря частенько заканчивается стычками полиции и старателей.