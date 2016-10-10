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//Криминал

Курянке, спасавшей и убившей свою мать, назначили наказание

10 октября 2016, 14:07 [ «АН-онлайн» ]

Курянке, спасавшей и убившей свою мать, назначили наказание
globallookpress.com

1 год и 3 месяца ограничения свободы суд назначил 60-летней жительнице Курска, признанной виновной в смерти по неосторожности собственной матери.

Как уточняет прокуратура Курской области, было установлено, что женщина проживала в квартире со своей  91-летней матерью, ухаживала за ней, кормила, помогала передвигаться, давала лекарства.

В один из дней женщина заметила, что самочувствие матери резко ухудшилось и предложила ей таблетку от сердца. Через несколько минут пожилая женщина стала задыхаться, начались спазмы в области  горла. Решив, что она подавилась таблеткой, дочь начала самостоятельно оказать ей первую медицинскую помощь. Но так как медицинского образования у нее не было, то помощь она оказывала непрофессиональную.

Женщина взяла мать за плечи  и начала с силой трясти, чтобы гипотетическая таблетка проскочила. Когда это не помогло, женщина решила извлечь таблетку, для чего  начала рукой надавливать на горло. Вскоре мать перестала подавать признаки жизни, тогда дочь положила ее на диван и начала делать искусственное дыхание.

В результате у пожилой женщины было сломано 7 ребер, а перелом щитовидного хряща привел к механической асфиксии и смерти.

по сообщению портала "КУРСК СИТИ" 06.10.16

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