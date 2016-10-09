Консулов Украины допустили к задержанному журналисту Сущенко

Украинские консулы добились встречи с арестованным в России за шпионаж журналистом "Укринформа" Романом Сущенко. Встреча состоится 14 октября, об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

Консулы Украины добились встречи со своим земляком, правда, состоится рандеву только в следующую пятницу.

Ранее адвокат задержанного журналиста Марк Фейгин сообщал, что его подзащитный стал получать передачи в СИЗО "Лефортово", а также на его расчетный счет поступили средства, на которые он может приобретать продукты в магазине при СИЗО.

Напомним, "АН-онлайн" сообщали про информацию от ФСБ России о том, что Сущенко был задержан при проведении шпионской акции и что задержанный является кадровым сотрудником Главного управления разведки министерства обороны Украины в звании полковника. Сам Сущенко все обвинения отрицает.