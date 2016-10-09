На московском рынке неизвестный напал с ножом на покупателей

Неизвестный мужчина с ножом убил одного человека и тяжело ранил двоих на рынке в Мытищах. Погибший – 30-летний администратор рынка – был единственным человеком, кто попытался остановить нападавшего.

Администратор рынка пытался успокоить мужчину с ножом и в какое-то время между ними завязался разговор, но неизвестный все-же напал на своего собеседника. От полученного ранения мужчина скончался, передает телеканал «Москва 24».

Пока ничего не известно, ни о том, кем был нападавший и почему решил напасть на администратора. Сообщается, что он около получаса бегал вокруг рынка и его не могли остановить. В итоге 10 человек все-таки сумели скрутить агрессора с ножом. Рынок вернулся к прежнему режиму работы, инцидент расследуется.