Полиция раскрыла заказное убийство в Кирово-Чепецке

Кировская полиция сообщила о задержании двух подозреваемых в убийстве 5 октября выстрелом из ружья в грудь директора кирово-чепецкого риэлторского агентства Юрия Оленева. Предполагается заказное преступление.

По версии следствия, 43-летний местный житель на почве личной неприязни решил расправиться с Юрием, недавно вернувшимся из Москвы. Однако не стал это делать своими руками, а предложил своему знакомому (37 лет) за 400 тысяч рублей - в стиле 90-х. Вручил ему обрез, патроны и фото своего неприятеля. Однако незадачливый «киллер», очевидно, сделал работу недостаточно чисто, либо конфликт между заказчиком и жертвой оказался слишком известен. Следователи вышли на обоих и арестовали. Выясняются все обстоятельства и мотивы преступления.

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