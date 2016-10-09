Полиция Москвы задержала похитителей гражданина Кубы

Предполагаемые похитители гражданина Кубы на юго-востоке Москвы задержаны полицией, сообщил 9 октября журналистам источник в правоохранительных органах столицы. Полиция выясняет, был ли инцидент похищением…

Похитителей задержали, введя план "Перехват", - машину похитителей остановили, гражданин Кубы получил свободу, но в полицию все же доставлен был, как и те, кто его увез, передает РИА Новости.

Известно, что сигнал о похищении полицейские получили от гражданина, который увидел, как на улице Верхние поля (юго-восток Москвы) трое неизвестных насильно усадили в автомобиль гражданина Кубы и скрылись в неизвестном направлении. Факт задержания похитителей в полиции подтвердили и уточнили, что в настоящее время проводится проверка, которая выяснит, был ли инцидент действительно похищением.