Минский маньяк с бензопилой: Я просто решил порубить людей...

Мужчина, который 9 октября с бензопилой и топором напал на женщин в минском супермаркете и топором, объяснил стражам порядка, что «хотел порубить людей», сообщает первый зампредседателя СК Алексей Волков.

По словам Волкова, «парень с бензопилой» - из богатой семьи, имеет квартиру в Минске, живет отдельно от родителей и обучается на первом курсе одного из вузов Минска.

Следователь отметил, что нет оснований предполагать, что в момент преступления студент-мажор был под воздействием психотропных или наркотических веществ, но точные результаты даст экспертиза. Сам же задержанный утверждает, что водку он все-таки пил, но всего150 граммов и за 3- 4 часа до нападения. Экспресс-тест, который провели парню после задержания, наличие алкоголя в организме не показал.

У следствия вызывает вопросы психическое состояние молодого человека, которому назначена психолого-психиатрическая экспертиза.