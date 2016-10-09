Неизвестные убили в Чечне сотрудника Нацгвардии

В ночь на воскресенье в селении Мескер-Юрт в Чечне было обнаружено тело сотрудника Нацгвардии. На его теле имеется несколько огнестрельных ранений. Личности срелявших неизвестны.

О происшествии сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах. Официального подтверждения этой информации не поступало. Известно, что сотрудник Нацгвардии, имя которого не называется, ранее охранял нефтеполк республики.

Ранее в пресс-службе МВД по Чеченской республике сообщили, что в ходе пересрелки в Гудермесском районе уничтожены восемь боевиков, среди которых мог находиться главарь бандгруппы Али Демильханов, числившийся в федеральном розыске.

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