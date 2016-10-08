В Челябинской области женщину заподозрили в убийстве собственных детей

Правоохранительные органы города Магнитогорска возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая подозревается в убийстве двоих из четверых своих детей.

В квартире, в которой проживала семья с четырьмя детьми, были обнаружены тела младших из них - четырехмесячного младенца и его годовалого брата. Экспертиза установила, что оба ребенка были задушены. По подозрению в совершении преступления задержана их 24-летняя мать.

По сообщению знакомых семьи, женщина и ее муж злоупотребляли спиртными напитками. В настоящее время старшие дети - мальчик пяти лет и четырехлетняя девочка находятся в семье деда.

Читайте также:

Другие криминальные новости

См. все новости дня