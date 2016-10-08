Банкомат взорвался в московском «Перекрестке»

Банкомат в магазине «Перекресток» на Алтуфьевском шоссе в Москве подвергся нападению злоумышленников.

По данным life.ru, сегодняшним утром преступники забрались в помещение магазина и взорвали банкомат, принадлежащий «Райффайзенбанку». Прихватив наличность, неизвестные с места происшествия скрылись.

Пришедшие на работу сотрудники «Перекрестка» обнаружили пропажу денег и обратились в правоохранительные органы. В настоящее время полицейские проводят мероприятия по поиску подозреваемых.

Ранее «АН-онлайн» писали о том, что двое грабителей в центре российской столицы «обхитрили» банкомат при помощи билетов «банка приколов».

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