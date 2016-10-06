В Америке арестованы двое россиян по подозрению в краже секретных технологий для России

За попытку незаконной переправки в Россию технологий, которые запрещены к вывозу из страны, в США задержаны три человека, - двое из них – россияне Дмитрий Карпенко и Алексей Крутилин, сообщает Минюст США.

Один из арестованных – натурализованный гражданин США Алексей Барышев, живущий в Бруклине. Двоих россиян, Дмитрия Карпенко и Алексея Крутилина, обвиняют в сговоре с Барышевым.

11 апреля МИД России распространило сообщение, в котором призывает россиян при поездках за рубеж быть осторожнее и учитывать, что власти США продолжают неприемлемую "охоту" за гражданами РФ по всему миру, игнорируя нормы международного права.