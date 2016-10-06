СМИ: Экс-помощник главы Пентагона кутил за счет ведомства

В отношении генерал-майора Рона Льюиса, экс-помощника министра обороны США Эштона Картера, начато внутреннее расследование. Генерал уличен в использовании служебной банковской карты для визитов в стрип-клубы.

О результатах внутреннего расследования в отношении генерал-майора Рона Льюиса сообщает 6 октября агентство Associated Press. Стало известно, что бывший помощник главы Пентагона оплачивал служебной картой посещение стрип-клубов и баров в Риме и Сеуле во время зарубежных командировок. Офицеру вменяют в вину и неподобающее поведение во время этих поездок.

Льюис во время командировок зарубежных поездок использовал кредитную банковскую карту не по назначению, расплачиваясь ею в ночных заведениях и барах столиц Италии и Южной Кореи, а потом пытался заставить банк эти операции аннулировать.

Сам генерал-майор все подозрения в свой адрес отрицает и обвиняет следователей в подстрекательской информации, передает ТАСС.