Бывшее начальство таможни в Домодедово оштрафовано за взятки

До 2 миллионов рублей штрафа назначил Домодедовский городской суд Московской области экс-сотрудникам Домодедовской таможни за коррупционные преступления, сообщает пресс-служба Московского СК.

Пресс-служба межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ сообщает о вынесенном решении в отношении взяточников, ранее занимавших руководящие посты в таможне аэропорта Домодедово, передает ТАСС.

Сообщается, что штраф в размере 2 миллиона рублей назначен Гаврилову, Верещагину и Черновой. Велиметов и Снеткова оштрафованы на 240 тыс. рулей, а Бровкин – на 180 тыс. руб. Шинкоренко и Мирошкин заплатят штрафы по 100 тыс. руб., а Шокова- в размере 40 тыс. руб. Все перечисленные лишены права занимать должности в российских таможенных органах в течение трех лет.

По данным следствия, не позднее января 2014 года руководство отдела специальных таможенных процедур поста аэропорт Домодедово организовали преступную схему: брали взятки по 500 рублей, если багаж был весом до 20 кг, - если поклажа была тяжелее, пассажир выкладывал тысячу рублей.