Жительница Самары напала с ножом на 13-летнюю дочь

Тринадцатилетняя девочка была доставлена в одну из самарских больниц с ножевым ранением в область спины. Врачи установили, что у девочки задето легкое.

Сотрудники правоохранительных органов заподозрили в совершении нападения мать девочки. 40-летняя женщина также находится в больнице: она нанесла сама себе порядка десяти ударов ножом.

В данный момент девочка находится в тяжелом состоянии, ей потребовалась операция. Сотрудники следственных органов устанавливают, что стало причиной столь агрессивного поведения. Опрошенные знакомые утверждают, что не наблюдали ссор между матерью и дочерью. Однако известно, что ранее женщина употребляла наркотики.

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