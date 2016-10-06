Отца подозревают в насилии над сыном
6 октября 2016, 11:49 [ «АН-онлайн» ]
35-летний местный житель Каменского района Пензенской области подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своего 11-летнего сына. По данным пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, установлено, что он совершал данное деяние, пользуясь беспомощным состоянием ребенка.
Мать несовершеннолетнего знала об этом, но боялась завить в правоохранительные органы. Так как супруг избивал её и угрожал убийством.
О противоправных действиях злоумышленника стало известно от главы администрации сельсовета, которому женщина сообщила о произошедшем.
В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, по его ходатайству судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
по сообщению портала "ПЕНЗА-ПОСТ" 05.10.16