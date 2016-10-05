В Германии 43-летнего мужчину 30 лет не выпускали из дома

Инцидент с «домашним пленом» расследует полиция Баварии. Там освобожден из домашнего заключения мужчина 43 лет. По данным правоохранителей, мужчину не выпускали из дома с середины восьмидесятых годов.

Получается, что несчастного держали взаперти более тридцати лет, сообщает радио «Маяк». Следствие предъявило родителям мужчины обвинения в нанесении телесных увечий и противозаконном лишении свободы. Но родители говорят, что они не виноваты, их сын не покидал дом по своей воле: он якобы с 13 лет не выходил во двор, потому что над ним в детстве издевались сверстники и он боялся покидать родные стены.