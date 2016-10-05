В Волгограде задержан предполагаемый убийца школьницы, найденной в мусорном баке

Предполагаемый насильник и убийца 15-летней девочки, попытавшийся спрятать тело в мусорном контейнере, был задержан сотрудниками правоохранительных органов города Волгограда.

В совершении преступления подозревается сосед семьи убитой школьницы, ранее привлекавшийся за грабеж, торговлю наркотиками и угон автомобиля. Мужчина признался, что встретил девочку на лестничной площадке и, попросив помочь заменить лампочки, заманил в свою квартиру.

Стоило школьнице зайти, как злоумышленник захлопнул дверь и набросился на нее, изнасиловал, а потом задушил. Тело он спрятал под диван, а ночью вынес его и выбросил в мусорный контейнер. По словам подозреваемого, в момент совершения преступления он находился под воздействием наркотиков.

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